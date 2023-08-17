В Челябинском областном военном госпитале дали концерт для бойцов СВО

На сцене выступили артисты филармонии, института культуры и коллективы из Сосновского района

В Челябинском областном военном госпитале прошёл концерт для участников специальной военной операции. В рамках программы для бойцов на сцене выступили артисты филармонии, Южно-Уральского института искусств и коллективы Сосновского района, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Концерты и выступления для стен госпиталя — мероприятия редкие, ведь объект режимный. Действо развернулось во внутреннем дворике медучреждения, а сценой стал оборудованный необходимой аппаратурой автоклуб.

«Мы как артисты можем приехать в любое место, в любую точку, куда пройдет этот автоклуб, а куда не проедет, я уверен, артисты эти колонки возьмут и донесут. Это, конечно, круто, круто, что такой концерт стал возможен», — поделился артист Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов.

Для бойцов артисты исполнили нетленные хиты группы Любэ, шансонье Александра Новикова, Елены Ваенги, Ирины Аллегровой и других, а артистка Уральского духового оркестра исполнила для военных проникновенную мелодию на саксофоне.

«Психологическая разрядка нужна. И это помогает выздоровлению. Поэтому мы с коллегами из нашей филармонии, из Сосновского муниципального района, из нашего института искусств приняли решение, что мы обязательно проведем такие концерты. Вот сегодня первый концерт на этой территории», — отметила первый заместитель Министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Организовали концерт совместными усилиями министерства культуры и общественной безопасности Челябинской области. Стоит отметить, что оба ведомства вносят свой посильный вклад в организацию помощи бойцам с самого начала СВО. Коллективы Челябинской области часто выезжают в палаточные лагеря и в танковую дивизию с концертами, а также принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи.

Следующий подобный концерт организаторы планируют провести в санатории Министерства обороны в Чебаркуле.