В челябинском нарисованном кафе пройдет открытый стендап

В кофейню «Рояль» приглашают комиков и зрителей

25 августа в челябинском кафе «Рояль» пройдет стендап-вечер в формате открытого микрофона. Выступать будут как опытные комики, которые просто проверяют свои шутки, так и совсем новички, которые вышли на сцену впервые.



Чтобы выступить, достаточно записаться в паблике «Стендап Челябинск» в «ВКонтакте», зрителям запись не нужна. Правило для комиков простое: шутишь три минуты, если люди не смеются — заканчивай, смеются — продолжай выступать.

Подобные вечера проходят в Челябинске в разных кофейнях города, в этот раз как площадку выбрали кофейню «Рояль». Ее особенность в том, что весь интерьер в зале белый с черными контурами. Будто нарисованный на бумаге.

Начало стендапа 25 августа в 20:00. Билеты покупать не нужно, достаточно сделать заказ в кофейне.