В челябинском музее запустят акцию на 1 Сентября

В музее искусств по одному билету школьники смогут посмотреть две выставки

Челябинский музей изобразительных искусств в честь 1 Сентября запускает специальное предложение: по одному билету можно посмотреть сразу две выставки. В акции участвуют две постоянные экспозиции: выставка художественного литья из чугуна «Уральский сфинкс» в зале на площади Революции и подборка классического русского изобразительного искусства XVIII — начала ХХ века в картинной галерее.

На выставке «Уральский сфинкс» всем школьникам подарят путеводитель по экспозиции, который познакомит юных посетителей с секретами каслинского и кусинского литья из чугуна, а на экспозиции русского искусства пришедшие увидят 106 классических произведений живописи и графики русских художников.