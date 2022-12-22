Первая в истории музея новогодняя ярмарка пройдет в эти выходные, 24 и 25 декабря.
На мероприятии, разумеется, не будет ни икры, ни шампанского, никаких продуктовых деликатесов. В музее на два дня откроют новогодний маркет, где представят изделия ручной работы от мастеров и дизайнеров Челябинской области. Среди участников: студия современного ткачества «Ткем», творческая мастерская «БиС», семейная кожевенная мастерская «Артист».
На ярмарке будут продаваться хендмейд новогодние игрушки, столовая посуда, авторские предметы интерьера и декор, текстиль и праздничные аксессуары. Запланированы и мастер-классы на случай, если захочется выткать или сплести из кожи что-то красивое. Атмосфера ожидается сообразно поводу: советские фильмы, живая музыка и всем какао.
Ярмарка в Историческом музее будет работать 24 и 25 декабря с 12:00 до 18:00 часов.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес