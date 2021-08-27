В челябинском музее состоится читка пьесы «Мой бедный Марат»

С произведением Александра Арбузова зрителя познакомят актеры mini театра

2 сентября в Челябинском музее изобразительных искусств артисты mini театра прочтут пьесу Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». После читки состоится обсуждение пьесы с Владимиром Спешковым, театральным критиком и программным директором театрального фестиваля «Камерата».

«Мой бедный Марат» — это история об отказе от собственного счастья и подмене любви жалостью. Трех героев — Марата, Лику и Леонидика — судьба свела в заброшенном доме во время блокады Ленинграда. Центром сюжета становится любовный треугольник, который с годами лишь обостряется.

Пьеса написана в 1965 году. Она была чрезвычайно популярна в Советском Союзе, за несколько десяткой лет её поставили в 45 театрах. Ещё больше она ценилась за рубежом: спектакль под названием The Promise сыграли в 53 театрах Англии и Америки, а лондонские критики удостоили ее звания «Пьеса года».

Представление состоится в рамках выставки «Непарадный Ленинград» в Челябинском музее изобразительных искусств. Начало в 18:30 в Зале имени архитектора Е. В. Александрова, билеты можно приобрести на сайте музея и в кассе в день показа.