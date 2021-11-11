В челябинском музее проведут мастер-классы песочной анимации

Дети нарисуют мультфильмы

В Музее изобразительных искусств с 13 ноября по 4 декабря пройдет серия мастер-классов по песочной анимации. Занятия проводят в рамках выставки «Волшебный фарфор». Ребята песком нарисуют сказки с мифологическими и литературными персонажами, которых обычно изображают на фарфоровых изделиях. Чтобы узнать больше по теме, для детей проведут мини-экскурсию по выставке.



Занятия проводит педагог Татьяна Котлованова. Она отмечает, что рисование песком помогает развивать фантазию, творческие способности и даже улучшать пластику.

«Песочная анимация объединяет в себе игру света, песка и воображения. Она не только развивает мышление и мелкую моторику, но и является своеобразной арт-терапией: через песок дети могут выразить свои чувства без слов», — отмечает педагог Татьяна Котлованова.

Расписание занятий проекта «Песочная сказка» есть в сообществе музея во «ВКонтакте». Приглашают ребят с четырех до десяти лет.

Мастер-классы организуют в Картинной галерее Музея изобразительных искусств, билеты можно приобрести и по Пушкинской карте.