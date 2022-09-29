В челябинском музее прочтут цикл лекций о Питере Брейгеле Старшем

На занятиях изучат жуткие и ироничные картины нидерландского художника

30 сентября в Историческом музее Южного Урала начинается цикл лекций о нидерландском художнике Питере Брейгеле Старшем. На занятиях изучат ироничные и красивые картины мастера XVI века и разберут изображенные сюжеты. Например, попробуют найти на полотнах нидерландские пословицы.



«Питера Брейгеля Старшего знают и любят многие. Это художник понятный, красивый, честный и, в отличие от многих своих современников, действительно реалистичный и ироничный. Лакировки действительности у него нет — на его картинах природа прекрасна, а человеческий мир ужасен», — рассказывают в Историческим музее Южного Урала.

Прочтет лекции искусствовед Марья Аникина. Вместе со слушателями она попробует рассмотреть работы в широком культурном контексте, проводя параллели с историей, живописью и фольклором.

«Работы Брейгеля-старшего раскрывают такие уголки менталитета европейских народов, о которых они сами не хотели бы знать. Его творчество созвучно разным эпохам, в том числе и нашей — в связи с нынешними европейскими и мировыми событиями. Его „Нидерландские пословицы“, „Притча о слепых“, „Триумф смерти“ — все эти „страшилки“ во многом перекликаются с содержимым нынешних новостных каналов», — комментирует Марья Аникина.

Курс пройдет в Романовском зале Исторического музея. В пятницу, 30 сентября, начало — в 18:00. Вход свободный.

Кстати, по картине Питера Брейгеля Старшего челябинские актеры из «Студии М» поставила спектакль «Охотники». Его показывали летом на Кировке в рамках фестиваля уличных театров.



12+