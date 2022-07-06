В челябинском музее поймали енота, который поселился в вентиляции

Его ловили три дня

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Сегодня, 6 июля, в челябинском «Немузее мусора» поймали енота. Зверя обнаружили еще в понедельник в вентиляционном коробе. Он выбирался по ночам в поисках еды, бродил по комнате, а потом залезал обратно. Но выманить и увезти из музея животное оказалось не так просто.



Музей находится в подвале многоэтажного доме на Комсомольском проспекте. Откуда здесь енот — неизвестно. Его пытались поймать три дня. Приезжали спасатели из МЧС, зооволонтеры — но тщетно. Животное не хотело покидать укрытие. Тогда в комнате установили клетки с приманкой.

Сначала хитрец обходил ловушки и съедал оставленное лакомство. Но на третий день все-таки попался. Зверь увидел в клетки цыплят, забрался внутрь, и дверь захлопнулась. К слову, птенцам ничего не угрожало — их от енота защищает еще одна клетка.

«В течение этого дня мы оставляли в комнате воду в мисочке, яблоки. А вечером один из сотрудников заглянул в помещение и увидел, что енот уже в клетке. Мы с ним спокойно разговариваем, успокаиваем. Кажется, это помогает»,— объясняет администратор «Немузея мусора» Вероника Романцова.

Енота забрали зооволонтеры «Спаси меня». Пока животное будет находиться в приюте.

Откуда в спальном районе Челябинска взялся енот, неизвестно. В округе нет зоопарков. Но возможно, что животное бродит по улицам уже не первый месяц. В мае 2022-го на проспекте Победы, 364 тоже видели енота, он сидел у стоматологической клиники без хозяина. Клиника находится в километре от арт-пространства.