В челябинском музее покажут древние украшения из фольги и бронзы

В экспозиции представлено 200 редких предметов из запасников «Аркаима»

23 сентября в Историческом музее Южного Урала состоится открытие выставки «Минералы в жизни древних южноуральцев». В экспозицию вошли древние украшения, которым по несколько тысяч лет. Тогда мастера для создания изделий использовали самые простые инструменты, но с их помощью им удавалось сделать как маленькую бусинку из нефрита, так и гранитное изваяние в рост человека.



Экспонаты для выставки собраны из разных музеев области. Свой вклад внесли сотрудники заповедника «Аркаим» — в экспозицию включили 200 редких предметов из запасников заповедника.

«Среди них есть уникальные предметы. Например, подвески с золотой фольгой из могильников эпохи бронзы — женские украшения, возраст которых 3,5—4 тысячи лет», — рассказала начальник музейного отдела заповедника «Аркаим» Мария Макурова.

Вместе с украшениями на выставке представлены детали конской упряжи — например, эллинистический фалар II века до нашей эры. Предмет найден у реки Ишим. Автор изделия объединил в нем элементы эллинистической культуры и звериного стиля кочевников. Такую искусную вещь могли позволить себе только богатые кочевники.

Открытие выставки «Минералы в жизни древних южноуральцев» состоится 23 сентября в 15:00 в Детском музее. Выставка будет работать до 5 декабря.