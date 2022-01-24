В челябинском музее открывается выставка часов «Отмеряющие время»

В экспозиции собраны советские будильники, календари и дореволюционные карманные часы

25 января в Историческом музее Южного Урала открывается выставка часов. В малом зале подготовили экспонаты, которые расскажут об истории приборов, измеряющих время. В экспозицию включили раритетные дореволюционные часы на цепочке, настенные часы, будильники и календари.



На выставке четыре раздела: в первом расскажут о появлении солнечных и песочных часов и происхождении слова «календарь». В следующем разделе объясняют, из каких элементов состоит часовой механизм. В третьем покажут дореволюционные часы, среди которых легендарные швейцарские — от фирмы Henry Moser & Cie. В завершающем разделе — различные настенные часы советского времени, в том числе и детские.

Среди экспонатов много образцов продукции часового завода «Молния» и Златоустовского часового завода «Агат».

Для школьных групп подготовлена экскурсионная программа с мастер-классами: ученики начальной школ смогут сами сделать календарь-домик, а ребята постарше — солнечные часы.

Выставка будет работать до 31 марта.