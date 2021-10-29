В Челябинском музее изобразительных искусств пройдет мистическая «Ночь искусств»

Постановка mini-театра, китайская чайная церемония, аудиовизуальный перформанс «Вий» и еще пять событий вечером 4 ноября

Челябинский музей изобразительных искусств принимает у себя всероссийскую акцию «Ночь искусств» 3 ноября. Активности запланированы в Картинной галерее и в Зале архитектора Александрова.



В 18:00 в зале архитектора любой смелый человек сможет слепить из глины руку Будды. Это не просто глиняная подставка для украшений в форме ладони, а талисман.





В 21:30 актеры mini-театра сыграют спектакль «Пещерные мамы», где три мамы вслух рефлексируют о проблемах продолжения рода. И все это с мистикой и философскими подтекстами, как любят в mini-театре.

Вечер здесь, в зале архитектора, почти полностью посвящен восточной культуре: оригами, китайские шашки Го, восточные музыкальные инструменты, рисование мандал и мехенди, и, наконец, китайская чайная церемония.

В Картинной галерее на Труда с 15:00 до 17:00 — мастер-класс по реставрации фарфора. Заведующий реставрационной мастерской музея Виктор Чичиланов расскажет о том, как восстанавливать любимую посуду и как это делают профессионалы.





В 18:00 здесь же будут обсуждать недетские сюжеты в детских сказках Западной Европы: что там жуткого, пугающего, недетского и почему. Спикером станет кандидат филологических наук Александр Полушкин.





Завершится вечер в Картинной галерее аудиовизуальной композицией по мотивам повести Гоголя «Вий». Зрители будут сидеть в полной темноте, как в кинозале, и слушать аудиокнигу. Но это не главное. Все действие пройдет под специально написанный темный саундтрек от челябинского музыканта All3Шит в жанре Ambient, который усилит ощущения от повести. Начало перформанса — в 19:00.





На каждый мастер-класс нужно регистрироваться отдельно, но посетить все можно по одному билету. Билеты — в группе во «ВКонтакте» Музея изобразительных искусств.

Еще: «Ночь искусств» принимает Исторический музей Южного Урала.