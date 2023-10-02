В Челябинском музее изобразительных искусств проходит выставка «От барокко до Бидермайера»

Экспозиция насчитывает 50 произведений, некоторые картины выставлены впервые

В Челябинском музее изобразительных искусств работает выставка «От барокко до Бидермайера», на которой представлены 50 произведений из собрания музея, демонстрирующих западноевропейскую живопись и скульптуру XVII — начала XX веков. Посетители смогут увидеть работы известных художников, выполненные в разных жанрах, передает ИА «Первое областное».

Экспозиция демонстрирует творчество ведущих европейских художественных школ XVII—XX веков: голландской, фламандской, французской, немецкой и итальянской. На картинах художников Жан-Батиста Удри, Босхарда Томаса Виллебортса, Карла Фридриха и других изображены бытовые, мифологические и религиозные сюжеты. Также посетители познакомятся с такими жанрами, как натюрморт, портрет, баталия, пейзаж, анималистика.

«Мы видим, как, начиная с XVII века, менялось искусство, менялся подход к искусству, менялись сюжеты. Как для художников становилось важным что-то новое в жизни, в социальной сфере, в жизни простого человека. Но между тем мы видим, что на протяжении столетий и для художников, и для потребителей искусства всегда важным оставался сам человек. Его чувства, переживания, его искренность — все то, собственно, из чего состоит духовный и душевный мир любого из нас»,— рассказал директор музея Станислав Ткаченко.

На выставке накануне, 1 октября, побывала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что в регионе проходит много выставок, но важно посмотреть и на те работы, которые находятся в фондах Челябинской области.

«Эти работы мы видим впервые. Они отреставрированы и выставлены здесь, в музее. Я уверена, что сюда придут не только ученики школ искусств нашей области, не только школьники, но и, конечно же, их родители, чтобы посмотреть, какие шедевры хранятся здесь, у нас, на Южном Урале, в нашем музее изобразительных искусств. Мы можем окунуться в мифы и легенды Древней Греции, Древнего Рима — в то, с чего начинается знакомство с живописью»,— поделилась Ирина Текслер.

Выставка проходит в зале имени архитектора Е. В. Александрова. Продлится она до 5 ноября.