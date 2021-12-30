В Челябинском музее изобразительных искусств появится гид в дополненной реальности

Сейчас виртуальное описание создали для сорока экспонатов

В Челябинском музее изобразительных искусств появится виртуальный гид в дополненной реальности. Через специальное приложение можно будет навести камеру на интересующий экспонат, чтобы узнать интересные подробности, обратить внимание на детали и послушать аудиогид.



40 экспонатов музея уже стали частью виртуальной выставки, в приложении появился гид и для экспозиции русского искусства XVIII—XX веков.

«Это сердце музея, где хранятся самые ценные экспонаты. От изысканных придворных портретов до смелых живописных решений авангардного искусства. В экспозиции представлены произведения таких гениев русского искусства, как Дмитрий Левицкий, Карл Брюллов, Иван Айвазовский и Иван Шишкин», — рассказали в музее.

Чтобы увидеть виртуальные пояснения, нужно установить приложение Artefact на свой смартфон, оно доступно для iOS и Android. В приложении нужно выбрать выставку, а потом — просто навести камеру на интересующий экспонат или QR-код рядом с ним.