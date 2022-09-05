В Челябинске открылась выставка графики Пабло Пикассо

Большая часть работ — иллюстрации к книгам

В Челябинском музее изобразительных искусств открылась выставка подлинников Пабло Пикассо. В зале архитектора Александрова представили более сотни работ художника. Экспозиция демонстрирует связь Пикассо с его современными-литераторами: большая часть выставленных рисунков — иллюстрации к книгам.







Художник активно сотрудничал с издательскими домами, иллюстрировал прозу, поэмы, стихи. При этом Пикассо не всегда читал произведения, к которым делал зарисовки, и поэтому работы не всегда отражают сюжет.

Впервые эту экспозицию представили в 2018 году в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. С тех пор она объехала многие города.

Выставку посетила общественный деятель Ирина Текслер.

«Это важное событие для нас. Потому что мы лоббируем искусство в области и эта выставка возможна благодаря сотрудничеству дружбе музея искусств c PS Gallery. Видно, какой отклик это находит у нас, приходит много людей, чтобы посмотреть уникальные экспонаты. Я желаю, чтобы как можно больше людей увидели экспозицию»,— рассказала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.





Кажется, что за стеклом — карандашные наброски, но нет. В экспозиции собрана графика, на бумаге — оттиск. Все работы признаны подлинниками, так как их изготавливали при участии художника.

Также на экспозиции работает выставка оживших полотен, на больших экранах герои рисунков Пикассо двигаются под музыку. Инсталляция расположена в малом зале.





В день открытия в зале собралось более полусотни человек. Владелец галереи PS Gallery, которая предоставила работы, Павел Башмаков приехал лично и провел небольшую экскурсию для гостей, подробно рассказал о сериях работ Пикассо.





В честь вернисажа в зале устроили перформанс: художник Евгений Синицын рисовал прямо во время выставки боди-арт на девушке и юноше.





Гостям тоже предложили порисовать: пришедшие пробовали изобразить лица в стиле Пабло Пикассо.

Выставка будет работать в Музее изобразительных искусств до 20 октября.