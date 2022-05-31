В челябинском музее искусств открывается книжный клуб

Участники будут обсуждать литературу, в которой скрыт экфрасис

Челябинский музей изобразительных искусств организовал книжный клуб «Экфрасис». В июне начнется цикл встреч, где будут обсуждать книги о художниках и изобразительном искусстве.



Экфрасис — это описание произведений изобразительного искусства в литературном тексте.

«По одной из версий, экфрасисом изначально называли упражнение для ораторов, которое определяло их умение описывать произведения искусства, а сегодня этот термин стал пространством, где литература пересекается с живописью, скульптурой, архитектурой. Ведь изобразительное искусство — это не только о возможности смотреть и видеть, но также и читать, рассуждать, спорить, узнавать новое», — рассказывает пресс-секретарь Челябинского музея изобразительных искусств Анастасия Дыжина.

Первая встреча запланирована на 25 июня, она будет приурочена к выставке советского парфюма. Книгу для обсуждения выберут подписчики в соцсетях музея в ходе голосования. Предлагают три варианта: Иван Бунин, «Безумный художник», Борис Лавренев, «Гравюра на дереве» и Вениамин Каверин «Художник неизвестен».