В Челябинском музее искусств можно увидеть документальный эпос о людях глубинки

Каждая фотография сопровождается историей жизни человека, рассказанной от первого лица

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил музей изобразительных искусств, где открывается завершающая, четвертая часть выставки «Я так вижу» Виктора Христенко.

В прошлом политик, а ныне фотохудожник Виктор Христенко рассказал главе региона о своем новом проекте «+/−90».

«Это документальный эпос о непростой жизни простого человека. В объективе — портреты людей, приблизившиеся к вековому юбилею, живущие в отдаленных деревнях», — рассказал автор.

В экспедиции по российской глубинке Виктор Христенко отправился два года назад, тогда и начал фотографировать пожилых людей. Каждая фотография сопровождается историей жизни человека, рассказанной от первого лица.

Выставка продлится до 10 мая.

Все работы можно будет приобрести. Средства от продаж пойдут на грантовую поддержку студентов Южно-Уральского государственного университета в рамках программы Виктора Христенко «Шаг в будущее».