В челябинском мультимедийном парке бесплатно покажут советские фильмы

Первый кинопоказ состоится на этой неделе

В парке «Россия — Моя история» в Челябинске стартуют кинопоказы отечественных картин. Как рассказали в пресс-службе мультимедийного музея, мини-кинозал продолжит рубрику музея «Операция „ФЫльм“», которая рассказывает челябинцам о знаменитых советских актерах, их жизни, лучших ролях и фильмах.

Кино будут транслировать на втором этаже музея. Для удобства челябинцев подготовили мягкие кресла-мешки, которые расставили перед большим проектором.

«Мы будем ждать всех желающих, чтобы посмотреть любимые фильмы советского кинематографа», — поделились в парке.

Первый показ состоится уже сегодня, 17 июля. Вход свободный, начало — в 18:30.

Возрастное ограничение 6+.