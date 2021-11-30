В Челябинском Молодежном театре в последний раз покажут «Бременских музыкантов»

Спектакль продержался в репертуаре 18 лет

В это воскресенье, 5 декабря на сцене Молодежного театра в последний раз сыграют «Бременских музыкантов». Музыкальная сказка была в репертуаре 18 лет, для многих актеров Молодежного это была первая роль, первый музыкальный опыт. Для нескольких поколений челябинских зрителей «Бременские» стали ярким детским переживанием: актеры на сцене пели, играли на музыкальных инструментах, пританцовывали и дурачились.

«История завершается. Принцессы и музыканты выросли. Мы приняли решение сделать на замену этому два прекрасных музыкальных спектакля с современной интересной музыкой, которые сейчас идут в театре, — «Дюймовочка» и «Созвездие Бродячих Котов». В последнем также играют живые музыканты»,— поясняет ситуацию Иван Миневцев, главный режиссер Молодежного театра.





Любопытно, что некоторые ключевые роли в спектакле все 18 лет играли одни и те же актеры. Например, Юлия Миневцева и Кира Ханжина бессменно были Принцессами. Они играли так, что зрители не замечали их взросления. И шутили, что их так и проводят на пенсию принцессами. Исполнитель роли Трубадура Павел Михайлов много лет назад ушел на телевидение. Но так прикипел к своей роли, что на протяжении пятнадцати лет возвращался в театр, на показы.

«Для меня это был любимый спектакль, благодаря ему исполнилось сразу две мечты: во-первых, музыкальная, потому что я был поющим артистом, всегда грезил петь с группой — а здесь надо было много петь, еще и под живые инструменты. А вторая мечта — прикоснуться к легендарному материалу, на котором выросло не одно поколение. Это был яркий актерский состав, много юмора, поэтому, наверное, я и сам не мог с ним попрощаться долгие годы, даже когда связал свою жизнь с телевидением. Периодически взрослые люди говорили мне, что еще детьми ходили на этот спектакль, — это было смешно и страшно одновременно», — поделился эмоциями Павел Михайлов.

Заключительные показы любимой детской истории состоятся 5 декабря в 12:00 и в 15:00. И не обойдутся без сюрприза. Молодежный театр приготовил подарок для всех зрителей, которые придут попрощаться со спектаклем в 15:00.