В Челябинском Молодежном театре стартует режиссерская лаборатория, посвященная сказкам

Увидеть эскизы постановок смогут все желающие

В Молодежном театре в Челябинске пройдет традиционная лаборатория замыслов «Контур». Режиссеры со всей России устремятся в южноуральскую столицу, чтобы поставить эскизы народных сказок на большой сцене.

В этом году театральная лаборатория пройдет в четвертый раз. Свои эскизы с труппой Молодежного театра представят петербургские режиссеры Евгения Колесниченко, Илья Бабушкин и Иван Чигасов, а также мастер из Казани Гульназ Минкина. Как рассказали в театре, для участия в лаборатории отобрали молодых режиссеров, которым важно научиться работать с детскими постановками.

«Сказка имеет большое значение для воспитания человека, для его понимания мира. Сказка учит народной мудрости, а это очень важно. Стоит подчеркнуть, что мы берем четыре совершенно разные сказки: это русская народная сказка, башкирская, сказка народа коми и современная сказка. Вообще сказка — это универсальный материал для детского театра. Хочется, чтобы в нем была атмосфера детства», — отметил главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

С 3 июля в театре начнутся репетиции, а 9‑го и 10‑го числа экспертному совету, детскому жюри и зрителям покажут эскизы сказок «Летучий корабль», «Девочка-птица», «Лесной дух» и «Коньки и копыта». Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на официальном сайте или в соцсетях театра.