В Челябинском молодежном театре пройдет «Ночь искусств»

4 ноября здесь эмоционально и горячо обсудят, что такое современная драма

4 ноября в Молодежном театре состоится лекция «Драма, и с чем ее едят». Режиссер Дмитрий Писарев («Толстой о людях. Люди о Толстом», «Сказы медной горы», «Далекая Радуга») научит слушателей воспринимать драму чувственно.



Драма — жанр, где на первый план выходят бытовые человеческие отношения: дружба, любовь, ревность, обиды, надежды, — и все это описывается эмоционально, ярко и чувственно. Но, чтобы все не превратилось в нудную лекцию о законах жанра, драме и постдраме, — разговор состоится прямо на сцене, среди декораций, и пройдет так, будто это читка пьесы: эмоционально, громко и театрально.

Начало — в 17:00, количество мест ограничено до 99, нужна предварительная регистрация. QR-код не требуют.

Также «Ночь искусств» в Челябинске принимают Исторический музей Южного Урала и Музей изобразительных искусств.