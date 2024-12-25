Челябинский Молодежный театр проведет традиционную театральную читку перед Новым годом. Как рассказали в пресс-службе театра, в этом году для зрителей подготовили историю по пьесе Марии Зелинской «Бегемот-невидимка».
Сказочный сюжет повествует о маленьком мальчике и его необычном друге — бегемоте, сбежавшем из зоопарка. Вот только питомца видит лишь главный герой, для других он — невидимка. Это история о детской фантазии, способности видеть прекрасное в ужасном и о силе дружбы.
Читка пройдет 30 декабря. Режиссером-постановщиком выступил Семен Филиппов.
Возрастное ограничение: 6+.