В Челябинском Молодежном театре проведут предновогоднюю читку про бегемота‑невидимку

Материалом выбрали историю о дружбе и вере в чудеса

Челябинский Молодежный театр проведет традиционную театральную читку перед Новым годом. Как рассказали в пресс-службе театра, в этом году для зрителей подготовили историю по пьесе Марии Зелинской «Бегемот-невидимка».

Сказочный сюжет повествует о маленьком мальчике и его необычном друге — бегемоте, сбежавшем из зоопарка. Вот только питомца видит лишь главный герой, для других он — невидимка. Это история о детской фантазии, способности видеть прекрасное в ужасном и о силе дружбы.

Читка пройдет 30 декабря. Режиссером-постановщиком выступил Семен Филиппов.

Возрастное ограничение: 6+.