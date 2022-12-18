В челябинском Молодежном театре показали новогодний спектакль для детей из Ясиноватой и Волновахи

После представления для ребят организовали праздник и подарили подарки

Сегодня, 18 декабря, в челябинском Молодежном театре для детей из подшефных региону Ясиноватой и Волновахи показали новогодний спектакль «Школа снеговиков». После представления юным зрителям устроили праздник возле елки и подарили сладкие подарки. Вот только не все смогли приехать на праздник из-за бушующей в регионе непогоды, рассказала журналистам основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.







«Сегодня в Молодежном театре у нас особенная елка — мы пригласили деток из Ясиноватой и Волновахи. Также здесь сегодня дети из семей, которые пришлось экстренно эвакуировать из ДНР и ЛНР и наших новых Херсонской и Запорожской областей, а также дети сотрудников МВД, которые защищают интересы нашей Родины на СВО. К сожалению, отцы некоторых присутствующих здесь детей погибли, защищая Родину, и мы должны подарить им наше тепло и нашу моральную поддержку. Погода также вносит свои коррективы, и дети из Ясиноватой, которые находятся в Миассе, не смогли к нам сегодня приехать, ГИБДД не пропустило автобус»,— рассказала Ирина Текслер.

Но, по словам общественного деятеля, на предстоящей неделе артисты спектакля отправятся в Миасс и обязательно покажут детям зимнюю сказку и подарят сладкие подарки.







Премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» для широкого круга зрителей состоится в Молодежном театре 20 декабря. По сюжету, Дед Мороз очень хотел, чтобы у него были внуки-помощники, и слепил себе много маленьких снеговичков. Однако для того, чтобы начать помогать Дедушке, им необходимо пройти обучение в специальной волшебной школе. Авторы обещают, что в сказку окунутся не только дети, но и их родители.







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