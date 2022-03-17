В Челябинском Молодежном театре открылась художественная галерея

Выставочное пространство в фойе отремонтировали

В Челябинском Молодежном театре после ремонта открылась выставочная галерея «Портал искусств». Первая после долгого перерыва экспозиция — «Горизонты» художника Анатолия Костюка.



Большая часть работ — о детстве и приключениях мальчишек во дворах.





«В детстве нас всегда тянет куда-то далеко-далеко. Надеюсь, моя выставка вызовет положительные впечатления, размышления о жизни и искусстве», — говорит художник Анатолий Костюк.

Анатолий Костюк — член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, участник всероссийских и международных выставок и преподаватель.

«Очень приятно вновь открывать выставку в стенах театра, мы подготовили театр и стены к встрече с прекрасным. Надеемся, что работы Анатолия Костюка скрасят ожидание спектаклей в фойе, тем более что большинство из них наполнены ностальгическим светом, теплотой, воспоминаниями о детстве», — рассказывает директор театра Галина Братышева.

Выставка работает в фойе Молодежного театра, вход свободный.