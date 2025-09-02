В Челябинском Молодежном театре ищут материал для нового спектакля

Для постановки комедии открыли целую лабораторию

В Молодежном театре Челябинска задумались над новым комедийным спектаклем в репертуаре. Истории будут предлагать четыре российских режиссера, а выбирать — сами зрители. Именно так пройдет пятая театральная лаборатория «Контур» (16+).

Как рассказали в Молодежном, авторы инсценировок будут работать в Челябинске с 2 по 7 сентября. За это время они подготовят четыре эскиза. Уже известно, что Оксана Погребняк (Белгород, Москва) займется работой «Последний мужчина», Константин Землянский (Москва) — «Пучиной», Алексей Янковский (Санкт-Петербург) поставит «Подсвечник», а Андрей Хисамиев (Москва) — эскиз по повести «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Сами мини-спектакли покажут зрителям 6 и 7 сентября.

«Контур комедии» будет проходить под руководством театрального критика кандидата искусствоведения Павла Руднева. Он откроет субботние показы лекцией «Жанр комедии и философия смеха».

Напомним, в прошлом году на лаборатории «Контур» изучали сказки. Тогда детское жюри отдало голос постановке Гульназ Минкиной «Коньки и копыта».

Весной в Молодежном театре прошла еще одна лаборатория — «Тыловая история». Пять южноуральских театров переосмысляли реальные истории тыловиков-южноуральцев, их судьбы и трудовой подвиг. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на показах двух историй: «Опять кто-то умер» и «Бабушка Рита была молода».