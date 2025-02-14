В Челябинском Молодежном театре готовят премьеру «Сердце завода»

Спектакль посвятили истории города в годы Великой Отечественной войны

Молодежный театр Челябинска готовит к 14 марта премьеру — спектакль «Сердце завода» по пьесе Екатерины Гузёмы «Завод и я вместе с ним». Постановка расскажет о жизни города в годы Великой Отечественной войны.

Режиссером спектакля выступил Игорь Бармасов. Он оживит на сцене историю, которую специально для проекта собирали по архивным документам, свидетельствам современников и рассказам челябинцев. Особое внимание уделили теме эвакуации. Как рассказали в театре, «Сердце завода» — это глубокое и эмоциональное погружение в жизнь людей, которые, несмотря на тяжелейшие условия войны, сохранили волю к жизни, любовь и веру в победу.

«В спектакле „Сердце завода“ люди помещены в экстремальные ситуации: они быстро покидают свои города, свои дома, расстаются с родными и близкими и не знают, вернется ли когда-то их жизнь в прежнее русло. Вынужденная эвакуация в условиях войны перевернула судьбы людей. Бесконечно восхищает, как в таких страшнейших ситуациях людям удавалось выстоять духом, сохранить в себе человечность, не утратить стремление к прекрасному», — отметил режиссер.

В спектакле не будет главного героя: это антология о судьбах людей, об изменении Челябинска. Большая часть эпизодов — это микроистории, в которых зритель следит за тем, как меняется отношение людей друг к другу и к происходящим событиям.

Премьера пройдет 14 марта, затем спектакль покажут 13 апреля и 10 мая. Возрастное ограничение — 16+.