В Челябинском Молодежном театре готовят премьеру по повестям Гоголя

В роли Акакия Акакиевича — народная артистка России Ольга Телякова

29 и 30 сентября в Челябинском Молодежном театре — первая премьера сезона, спектакль главного режиссера Ивана Миневцева «Петербургские повести» по Николаю Гоголю.

В основе инсценировки современного драматурга Анастасии Букреевой — три повести: «Нос», «Невский проспект» и «Шинель». Как рассказал Первому областному информагентству режиссер Иван Миневцев, сначала он придумал, что роль Акакия Акакиевича будет играть народная артистка России Ольга Телякова, а потом пришел с идеей спектакля к драматургу.

«Как только я это понял, у меня сразу сложился спектакль. Для меня Акакий Акакиевич дуален. В нем много и женского, и детского, и нежного, и он мужчина при этом. Для Ольги Васильевны Теляковой эта роль, конечно, вызов и актерский подвиг, я бы сказал», — рассказал Иван Миневцев.

Это будет спектакль про Петербург, его дух, настроение, мистику. Сам Миневцев долго жил в Питере, любит его и говорит, что гоголевское ощущение от города — вечно холодного, пронизывающего, недружелюбного — совпадает с его личным восприятием.

«Гоголь — это золотой фонд, та самая классика, которая актуальна в любое время. Открываешь текст и понимаешь, что он современен. А Нос, который ходит по Невскому проспекту, сейчас даже смотрится актуальнее, чем в XIX веке»,— подчеркнул режиссер.

Премьера «Петербургских повестей» состоится в Молодежном театре 29 и 30 сентября.