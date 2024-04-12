В Челябинском Молодежном театре готовят премьеру о детстве в деревне

Постановку покажут к столетию со дня рождения Виктора Астафьева

Молодежный театр Челябинска анонсировал премьеру «Деревья растут для всех». Спектакль по автобиографическим рассказам российского писателя Виктора Астафьева познакомит зрителей с деревенской жизнью, счастливым детством и радостью познавания мира вокруг, поделились в театре.

В основу постановки легли два рассказа Виктора Астафьева — «Монах в новых штанах» и «Конь с розовой гривой», ставших классикой детских поучительных рассказов. История повествует о мальчике Вите, вспоминающем свое детство в деревне — голодное и трудное, но такое счастливое. Уже повзрослевший Витя будет размышлять и рассказывать зрителям о своих проказах, нелепых ситуациях и любящей, но строгой бабушке.

Премьера спектакля состоится 26 и 27 апреля. Возрастное ограничение: 12+.