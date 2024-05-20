В Челябинском Молодежном театре готовят постановку о бегстве из жестокого мира в страну фантазии

Премьера состоится уже на этой неделе

Моряки-призраки, проклятия и киты, чей голос не может услышать никто: историю о детском одиночестве расскажут в Молодежном театре Челябинска. Сюжет о ребенке, который прячется от взрослых проблем в себя и книги, напомнит взрослым, насколько приятно закрываться в своем выдуманном мире, и покажет, насколько важно встречаться лицом к лицу с трудностями и обращаться к другим за поддержкой.

Как рассказали в театре, в спектакле «Тайна корабля призраков» переплетутся реальность и фантазия, дружба и предательство, отвага и надежда.

В центре сюжета — десятилетний Александр, оставленный родителями-учеными на попечение дедушки. Одиночество, отсутствие друзей и постоянные насмешки в школе изо дня в день терзают его и толкают отправить свой сигнал помощи — азбукой Морзе в глухую вселенную. К удивлению мальчика, его отчаянный порыв слышит пиратский корабль с командой китобоев-призраков. Оказывается, что Александр — их единственная надежда снять проклятие и освободить души, ведь он чист сердцем и один во всем мире слышит таинственный голос 52‑герцевого кита — самого одинокого обитателя океанских глубин.

Спектакль поставили по пьесе Марии Малухиной, чьи работы становились лауреатами и финалистами конкурсов «Любимовка», «Ремарка», «Евразия», «Действующие лица», «Авторская сцена», «Исходное событие» и «Баденвайлер».

«Мой выбор пал на пьесу Марии Малухиной „Шанти: песнь моря“. В сердце истории — знакомая нам до ностальгического трепета проблематика Малыша, придумавшего себе фантастического друга Карлсона, и их приключения. Тема детского одиночества — одна из тех, чья актуальность не ослабевает, а только возрастает в контексте современных реалий», — рассказала режиссер спектакля Дарья Догадова.

Увлекательное путешествие, полное загадок и неожиданных поворотов, предстанет на театральных подмостках 25 и 26 мая.