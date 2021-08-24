В челябинском мини-театре сыграли поп-поэзию по текстам Кровостока, Noize MC и Аигел

Спектакль «Вечный взрыв» придумала Дарья Савиных, это ее первая не учебная постановка

Я бы с ходу припечатала: такого эти стены никогда не слышали! Но в подвальчике на ул. Плеханова, 45 раньше был бар, слышали тут еще и не такое.

Вспышка





Режиссер Дарья Савиных рассказывала, что «Вечный взрыв» начался с шутки, которую кто-то ляпнул в кругу актеров. Мол, по текстам одного из рэперов можно спектакль сделать. Дарья и сделала. Взяла несколько злобных, диких, смешных и важных песен музыкантов-альтернативщиков, добавила немного современных поэтов. Микс получился странный, страстный, призывающий действовать: пойти к маме и на выборы, сказать другу, что он классный, и взять кошку. И отвязаться уже от себя, ну сколько можно. В трек-листе Кровосток, Noize MC, Аигел, СБПЧ (по названию спектакля вы уже и сами догадались, да?), Аффинаж, Дорн и две поэтессы — Дана Сидерос и Мальвина Матрасова. Эти песни не слушают громко в тонированных двенашках на светофорах, под них корчатся тихо, в наушниках.

Вспышка





Актеры куплеты читают, не поют.

«У нас слишком часто музыка отвлекает от текста, поэтому песни стали поэзией», — уточняет Дарья Савиных.

Пока один произносит текст, другие двое его доигрывают, проживают происходящее. Тут ведь и история одного утра, и бабий божий плач, и мистическая жуть в темноте под одеялом. Есть трагедия поэта, есть драма про внутренний огонь и даже распятие — если вы никогда не вслушивались, о чем там Дорн в «Чиках» бормочет, то вот же оно, на поверхности, еще и с реальностью, дополненной бабой и кокошниками на фоне.



Вспышка — и падает мяч





Фрагменты спектакля в единое целое не укладываются. Они обыграны сами по себе, ироничные и философские, хочется на каждый задать вопрос. Но связанная история из этих вопросов не скручивается. Может, мне просто достались не те песни? Хотя один из треков спектакля достаточно давно на репите.

Вспышка, новый трек. Между ними — электронный музыкальный фон (как у «Модели для сборки») и спонтанные танцы (на самом деле спланированные с хореографом). Добро пожаловать в мир современной музыки, если вы еще не там. В российских театрах ставили зарисовки по стихам Есенина и Маяковского, Полины Барсковой и Веры Полозковой. Чтобы сделать поэзию чуть ближе и понятнее обывателям. А теперь вот появилась альтернатива, в прямом и переносном смысле.