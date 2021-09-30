В челябинском микрорайоне Парковый‑2 строят сквер с амфитеатром

Общественное пространство за 12 миллионов рублей должно было появиться еще в прошлом году

В микрорайоне Парковый-2 завершаются работы по благоустройству сквера. Здесь выложили дорожки плиткой, установили скамейки, посадили деревья и кустарники. А в ближайшее время смонтируют амфитеатр и детский игровой комплекс.





Общественное пространство на бывшем пустыре в районе ул. Петра Сумина собирались создать еще в прошлом году. Летом 2020 глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказывал, что в сквере будет амфитеатр для концертов и районных праздников, беговая дорожка, которую зимой можно превращать в каток, и высокая ель для новогодних праздников.





На данном этапе работ сложно понять, будет ли итоговый вариант сквера соответствовать заявленному. Дата открытия площадки пока не озвучена.