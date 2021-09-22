В Челябинском кукольном театре установили уникальную сцену

Ремонт помещений почти закончен, осталось привести в порядок зрительный зал

В Челябинске завершается ремонт исторического здания Театра кукол им. Вольховского. 22 сентября тут принимают сцену: уникальный для Урала проект предполагает подвижные платформы, благодаря которым кукольники могут работать без черных масок и не в темноте.





Вот так выглядела сцена еще в августе, а сегодня работы завершены

Директор театра Елена Ильченко заявила, что основная сцена обновленного театра уже готова: смонтированы платформы, уложен пол, установлено освещение и двойные кулисы — черные и цветные, нарядные. Зрительный зал пока еще не готов: подрядчики проводят последние согласования и заказывают материалы.

«Мы думали над разноцветным зрительным залом, но такой уже сделали в Челябинской детской филармонии. Ничего, у нас есть другая интересная задумка», — улыбается Елена Ильченко.





Ремонт кукольного театра длится два года. За это время в театре обновили все внутренние помещения, создали малый зал для камерных спектаклей. В ближайшее время в репертуаре Кукольного театра появится джазовый балет «Петрушка» и экологическая сказка «Русалочка». Для нее, кстати, театр вместе с сообществом «Разделяйка» объявляет сбор пластика уже в субботу, 25 сентября.