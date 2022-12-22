В челябинском креативном кластере Svoboda2 пройдет рождественский маркет

Для гостей подготовили праздничные мастер-классы и ярмарку локальных брендов

Предновогодний маркет проведут 25 декабря, в день католического Рождества. Площадкой станет небольшая кофейня Cream Soda.



На бывшем заводе оргстекла соберутся представители челябинских локальных брендов. Обещают порадовать выбором товаров хэнд-мейд: можно присмотреть в подарок близким или для себя посуду из глины, украшения из бисера, ароматные свечи, елочные игрушки из эпоксидной смолы, новогодние украшения, декор из сухоцветов, теплые вязаные шапки и балаклавы.

Любителям делать что-то своими руками предложат мастер-классы. Можно будет попробовать себя в росписи имбирных пряников, лепке кружек из керамики и составлении новогодних букетов.

Чтобы создать праздничное настроение, зал украсят гирляндами, а посетителей будут угощать чаем, глинтвейном и горячим кофе.

Маркет будет проходить с 12:00 до 18:00 в пятом корпусе Svoboda2. Третий этаж, секция 3.15. Вход свободный, мастер-классы оплачиваются отдельно.