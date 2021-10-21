В Челябинском «Клоповнике» пройдет «Ночь пожирателей кринжа»

В арт-пространстве устроят показ сотни стыдных реклам

В канун Дня работников рекламы, 22 октября, в 19:00 в «Клоповнике» покажут сотню «кринжовых» рекламных роликов из разных уголков мира. На сленге слово «кринж» означает «испанский стыд», чувство отвращения или неприятное «съеживание» — в общем, трактовок много, но все это — не самые приятные ощущения. Только вот весь этот «кринжовый» контент все равно до ужаса залипательный.



Вечером на экране будут крутить самые странные и стыдные отечественные и зарубежные ролики. Если для вас стыдная реклама — это «Золотая чаша» с Басковым, то вы будете удивлены, что на самом деле может быть стыдным.

Программа большая: российская, японская и американская реклама разной степени абсурдности. Проследить гениальный сценарий и оценить операторскую работу вы сможете аж в сотне видео. Билет — 150 рублей.

Еще 23 октября в 18:00 в «Клоповнике» запланирована лекция плакатного художника Павла Писклакова. Павел — профессиональный художник, работы которого украшают залы международных выставок. Художник расскажет о человеческом теле как инструменте плакатного искусства. Билет — 250 рублей.

А 24 октября в арт-пространстве можно посетить целых два мероприятия с аниме-тематикой. В 15:00 пройдет лекция о борьбе и выживании в произведениях японской анимации, обсуждать будут и скрытые смыслы, и вроде бы очевидные вещи, но сюжеты аниме не так просты и безумны, как кажется на первый взгляд. Билет — 250 рублей.

В тот же день, 24 октября, в арт-бункере смотрят и обсуждают самурайский боевик «Меч чужака» о маленьком мальчике, за которым охотятся агенты китайского императора, и самурае, который зарекся больше никогда не вынимать меч из ножен. Начало — в 17:00. Билет — 250 рублей.

Все мероприятия на выходные — тут.