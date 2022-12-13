В креативном кластере Svododa 2 открывается ночной музыкальный бар «3.12». Это проект Алексея Боровского, основателя объединенного комьюнити. Команда занималась промо музыкальных вечеринок. Год назад, 3 декабря, провела первое мероприятие, отсюда и название заведения.
«Нам очень понравилась локация, мы даже ничего не трогали. Это старинное здание, которое построили в XIX веке, когда начали закладывать ликеро-водочный завод — самое первое помещение. Сложно сказать, что здесь размещалось, может быть, заводская контора? Потом в этих стенах работал секретный военный завод оргстекла, где производили бронированное лобовое стекло для истребителей. Мы решили сохранить как есть это историческое место, только пескоструем очистили немного кирпичные стены. Тут потрясающая энергетика», — рассказывает Алексей Боровский.
Бар работает с 17:00 и до последнего клиента. Концепция такова — площадка для современной электронной музыки с приглашением команд из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и так далее. На открытие, 16 декабря, приглашен мультиформатный диджей Lith K (Egypt) — резидент Beyond и Povar, основатель команды We. Are. «3.12» будет площадкой для проекта S.U.M.A., для музыкантов с downtempo, indie dance звучанием, для любых интересных исполнителей, особенно новых.
«3.12» находится напротив корпуса РМЦ, чуть ближе к выходу с кластера.
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