В челябинском кинотеатре «Знамя» всю ночь будут бесплатно показывать кино

27 августа пройдет Всероссийская ночь кино

27 августа в челябинском кинотеатре «Знамя» состоится Всероссийская ночь кино. До утра на большом экране будут крутить российские кино, а в перерыве устроят вечеринку с диджеем и танцевальным батлом.



В программе: «Пара из будущего», «Последний Богатырь. Посланник тьмы», «Чемпион мира» и секретная премьера. Между сеансами — дискотека с танцевальным батлом, причем лучших танцоров наградят призами. Киноночь продлится до семи утра.

Участие в большом показе бесплатное, но обязательна запись. Места ограничены количеством кресел в «Знамени».