В челябинском кинотеатре «Знамя» будут крутить «Титаник» на пленке

Показ приурочили к 25‑летию фильма

25 лет назад, в феврале 1998 года, в российский прокат вышел «Титаник». К юбилею культового фильма Джеймса Кэмерона в «Знамени» устраивают спецпоказ. Фильм будут крутить на старом пленочном кинопроекторе, который сохранился в кинотеатре.



В фойе будет играть живая музыка, гостям предложат напитки. Перед просмотром кинокритик и организатор фестиваля «Человечное кино» Мария Онипкина расскажет истории любви на реальном «Титанике», которые и вдохновили Кэмерона.

Отметим, в феврале 2023 года «Титаник» возвращается на киноэкраны в честь своего 25-летия. В кинотеатрах мира в феврале крутят улучшенную версию в 3D и 4K. National Geographic выпустило документальный фильм «Титаник: 25 лет спустя с Джеймсом Кэмероном», где режиссер развернул другой финал истории — если бы Джек и Роза спаслись вместе.

Спецпоказ пройдет 12 февраля в 18:00. Билеты по 700 рублей. Дресс-код — вечерние платья и парадные костюмы.12+