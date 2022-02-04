В челябинском кинотеатре покажут «Седьмую печать» Ингмара Бергмана

Знаменитый артхаус в жанре философской притчи празднует 65-летние

В Челябинске в кинотеатре им. А. С. Пушкина покажут философскую притчу Ингмара Бергмана «Седьмая печать». Это черно-белый артхаус о месте человека в мире, смысле жизни и неизбежности смерти. «Седьмая печать» в 1957 году сделала Бергмана одним из лучших режиссеров Швеции, а актеры картины позже стали мировыми знаменитостями.







Фильму в 2022 году исполнится 65 лет и он считается классикой мирового кинематографа и одним из величайших фильмов всех времен. Картину пронизывает символизм: Главный герой — рыцарь, которого дома уже десяток лет ждет семья играет в шахматы со смертью и рассуждает о своей роли в мире

«Седьмая печать» прямо говорит о том, что жизнь человека конечна и единственное, что остается делать — осмыслить свое назначение, понять для чего ты пришел в этот мир.





Картину будут показывать на большом экране в кинотеатре им. Пушкина с 5 до 13 февраля, на языке оригинала с русскими субтитрами.

Другие события предстоящих выходных можно увидеть в афише от ИА «Первое областное».