В челябинском кинотеатре «Победа» начнут крутить оскароносное кино

На первом показе — «Миллионер из трущоб»

В челябинском киноцентре «Победа» с 7 февраля стартует новый проект — «Оскароносное кино». Каждый вторник на большом экране крутят номинантов и победителей премии «Оскар» и обсуждают фильмы с челябинскими деятелями искусства.



Первый фильм — «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла, который в 2009 году получил восемь наград: за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший адаптированный сценарий, лучшую работу оператора, лучший звук, лучший монтаж, лучшую песню и лучший саундтрек.

«Мы не просто кинотеатр, а кинокультурный центр, поэтому дотянулись до „Оскара“. Это встречи в формате просмотра с обсуждением»,— рассказывает директор киноцентра Артем Созыкин.

После «Миллионера из трущоб» — обсуждение с актером и режиссером Романом Прецером. Крутить планируют победителей премии разных лет, но пока точное расписание показов не сформировано.

«Сейчас нужно найти дистрибьюторов, у которых эти фильмы остались, чтобы все было легально и по закону»,— отмечает Артем.

Первый показ во вторник, 7 февраля, в 19:00. Билеты — по 250 рублей в паблике киноцентра в «ВКонтакте».