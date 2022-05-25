В челябинском Камерном театре запускают цикл образовательных встреч

В Доме актера пройдет мастер‑класс о психологии отношений



26 мая в челябинском Камерном театре состоится мастер-класс «Психология отношений», проведет его психолог Андрей Заостровский. На встрече расскажут, почему в отношениях случаются конфликты, как их решать и осознанно вести диалог с партнером.



Ведущий мастер-класса Андрей Заостровский, актер и хореограф Камерного театра, ставил танцы и движения для постановок «Шекспир. Макбет», «Мелкий бес» и «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Кроме театральной деятельности, Андрей уже 10 лет работает бизнес-психологом с российскими и западными компаниями. Например, среди его клиентов — американская круизная фирма Princess Cruises.

Встреча входит в цикл образовательных инициатив от Камерного театра. Пройдет мастер-класс 26 мая в 18:30 в Доме актера. Билеты по 500 рублей.