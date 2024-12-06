В Челябинском Камерном театре стартует цикл творческих встреч со зрителями

Разговоры тет-а-тет будут проходить на малой сцене

Камерный осваивает малую сцену не только спектаклями студентов, но и встречами с челябинцами. В театре начинают цикл встреч с актерами, первая состоится уже 10 декабря.

«Я думаю, подобные встречи мы сделаем постоянными. В проекте будут принимать участие многие артисты. Елена Мальцева-Корзухина готовит свою программу, чета Нагдасевых непременно будет участвовать, и Елена Евлаш готова представить свой спектакль», — поделился директор театра Павел Михайлов.

Как рассказали в пресс-службе театра, первым один на один с публикой выйдет заслуженный артист России Михаил Яковлев. Зрители знают его по спектаклям «Игроки», «Я — метеорит», «Убивая Гонзаго», «Мелкий бес», «Мандат». В репертуаре актера за годы творческой жизни накопилось более полусотни ролей.

На встрече Михаил Яковлев расскажет о своем пути до театра: службе, работе на заводе и санитаром в психбольнице. Актер поделится воспоминаниями, планами на будущее и ответит на вопросы поклонников. Также он подготовит чтецкую программу.