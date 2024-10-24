В Челябинском Камерном театре пытаются разобраться: «Кто такой мсье Шмитт?»

Премьера остросюжетной истории состоится 29 ноября

В конце ноября Камерный театр подарит челябинцам новую постановку по пьесе французского актера и автора абсурдных и парадоксальных произведений Себастьяна Тьери. Спектакль «Кто такой мсье Шмитт?» в театре называют странным путешествием из Парижа в Люксембург.

В центре сюжета — семейная пара, у которой есть все: престижная работа, деньги, комфорт. Но все это рушится с появлением в их жизни загадочного персонажа. И вот герои сами не понимают, как из светлого и солнечного Парижа попадают в мрачный Люксембург. Весь фильм — смешение несочетаемого и контраст на контрасте. Зрители пройдут путь от смеха до слез.

Режиссером-постановщиком картины выступила Виктория Мещанинова, подарившая Камерному «Коварство и любовь», «Рай», «Третью голову», «Гнездо глухаря» и другие спектакли. Главные роли исполнят Антон Ребро и Виктория Бухарина.

Премьера состоится 29 и 30 ноября. Возрастное ограничение 16+.