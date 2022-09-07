В Челябинском камерном театре открыли театральный сезон

Первой постановкой осени стал музыкальный спектакль по Островскому

7 сентября в Челябинском камерном театре открыли 34-й театральный сезон. На сцене сыграли пьесу «Без вины виноватые» Островского в постановке главного режиссера Виктории Мещаниновой.



Билеты на первый осенний спектакль раскупили быстро. В 2023 году автор оригинальной пьесы, Александр Островский, отпраздновал бы столетие. Но, как говорит режиссер, ее постановка не приурочена ко дню рождения драматурга.

Спектакль в театре характеризуют как «рок-клубок», это буквально мюзикл, где все актеры поют, причем на разных языках — русском, французском и немецком.

Первый спектакль 34-го сезона сезона посетила общественный деятель, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Мне очень нравится такая традиция, что театральный сезон открывается премьерой. Я очень люблю Камерный театр за близость и разговор со зрителем, это возможность прожить замысел режиссера»,— рассказала Ирина Текслер.

Напомним, задние Камерного театра в Челябинске планируют отремонтировать. Уже объявили аукцион на разработку проекта. Начальная цена контракта — 14,7 млн рублей.