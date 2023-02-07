В Челябинском камерном театре открылась фотовыставка «Мы нужны друг другу»

Она посвящена подросткам из детских домов и их наставникам

Экспозиция «Мы нужны друг другу» начала свою работу в фойе камерного театра с 7 февраля. Она посвящена проекту «Наставничество» Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, в котором неравнодушные граждане становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов.







«Наставничество» — это самый первый проект фонда. Его запустили в декабре 2020 года, чтобы подготовить детей к выпуску из детских домов и показать, как важно помогать каждому ребенку лично.





На снимках фотограф Катя Васильева запечатлела трогательные и теплые моменты общения участников проекта: детей-сирот и взрослых волонтеров. В фотопроекте участвовали 13 пар. Благодаря ему организаторы не только рассказывают людям о наставничестве, но и привлекают в команду новых людей.

Фотовыставка будет открыта в Челябинском камерном театре месяц. Зрители могут увидеть ее при посещении спектаклей. Каждый понедельник — 13, 20, 27 февраля — можно попасть на экскурсии по экспозиции. Время проведения — с 17:00 до 19:00.





«У нас замечательная команда, сейчас здесь нет чужих людей, все объединились в большую семью. Приятно, что мы открываем год выставкой и показываем результаты трехлетней работы, которыми мы можем гордиться»,— рассказала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Напомним, что в проекте «Наставничество» может участвовать любой желающий старше 24 лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте Фонда 2020.

«С участниками проводит собеседование психолог, доход и род деятельности не имеют значения. Важно, насколько вы осознанны, чтобы дать опору ребенку. Финансовых взаимоотношений нет, это дружеские отношения и взаимопомощь»,— рассказала директор фонда Вероника Ливончик.

В проекте «Наставничество» участвуют дети из детских домов челябинской области в возрасте от 11 лет. Сейчас в проекте участвует 25 пар.