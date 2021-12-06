В Челябинском Камерном театре начнут проводить киносеансы

Первым покажут «Преступление и наказание» 1969 года

В Камерном театре решили проводить киносеансы. Первый показ запланирован на вторник, 7 декабря. Вечером на экране зрители увидят ленту 1969 года «Преступление и наказание» от режиссера Льва Кулиджанова.



Первый сеанс фильма проводят в рамках театрального фестиваля «Камерата». Кино-формат в театре так понравился, что с нового года показывать фильмы решили регулярно. Цель проекта «Камерное кино» — вернуть на большой экран классику кинематографа.

«У нас есть профессиональный проектор, широкоформатный экран. Сеансы планируем проводить в зрительном зале, на привычном для зрителей месте», — комментирует Илья Коломейский, директор Камерного театра.

С репертуаром авторы проекта еще не определились. Но известно, что сеансы организуют при поддержке Челябинского киноцентра имени С. А. Герасимова.

Старт показа «Преступление и наказание» — 7 декабря в 18:00, зарегистрироваться на сеанс лучше по ссылке.