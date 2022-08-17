В Челябинском кафе покажут немое кино в сопровождении тапера

Можно будет посмотреть ленту «Малыш» Чарли Чаплина так, как это смотрели век назад!

В музыкальном клубе «Фортепьяно» на ул. Кирова, 100 состоится необычный киновечер. На большом экране включат немое кино Чарли Чаплина. А озвучивать картину будет музыкант Вячеслав Соколов. На фортепиано он будет наигрывать известные мелодии из «Малыша», самого популярного фильма актера и режиссера немого кино.



До появления звуковых фильмов все картины в театрах показывались именно так. Видеоряд озвучивал пианист-тапер, задачей которого было создать настроение и передать эмоциональный посыл. Это только кажется легко: на деле музыкант должен был угадать нужные мелодии и моменты, а для этого требовался внушительный опыт и кругозор.



Показ «Малыша» в клубе «Фортепьяно» состоится 17 августа в 20:00 и станет первой из череды встреч любителей немого кино. Мероприятие бесплатное, для лиц возраста старше 18 лет.