В челябинском кафе «Факультет» расскажут, как полюбить город

Автор проекта «Челябинск пешком» Юлия Семейкина проведет паблик-ток о правильных прогулках по улицам

11 августа в 19:00 в электрокафе «Факультет» устроят паблик-ток «Роман с городом: как понять и полюбить Челябинск, гуляя по его улицам». Проведет беседу автор экскурсионного проекта «Челябинск пешком» Юлия Семейкина.



Экскурсовод научит подмечать интересные детали в обычных улицах Челябинска и самостоятельно строить маршрут для прогулки.

«Буду вещать о том, как я сама строю отношения с городом, как город можно узнать с новой стороны», — объясняет Юлия Семейкина.

Девушка регулярно организует прогулки по неочевидным городским маршрутам: заходит во дворы, промзоны и на окраины, чтобы показать необычные достопримечательности и то, что обычно горожане не замечают. При этом пешие экскурсии пользуются большой популярностью, мест на маршруты не остается уже через пару часов после анонса.

Начало лекции в кафе «Факультет» 11 августа в 19:00, вход свободный.