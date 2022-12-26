В челябинском Историческом музее откроют выставку советского фарфора

В экспозиции скульптуры, посуда и картины на тему фарфора

27 декабря в малом выставочном зале Исторического музея Южного Урала открывается выставка фарфора «Белая сказка». В экспозиции два больших раздела. В первом — посуда советских времен, во втором — современные изделия и работы челябинской художницы Елены Щетинкиной.



Центром новой выставки стала расписная уральская посуда советских времен. Все экспонаты с Бишкильского фарфорового завода, который работал в Челябинской области до 1995 года.



Выставили кружки с елочками, чайные сервизы с березами и блюдца в горошек. Все выглядит до боли знакомо, как будто именно эти чашки и чайники стояли у каждого дома в стеклянном шкафу.



Еще в экспозиции работы Елены Щетинкиной. Она сама делает из фарфора скульптуры и посуду, а еще рисует картины с чашами и вазами. Художница лепит и обжигает цветы, фигурки животных, чашки и вазы. На выставке даже есть фарфоровая сумка. И не одна.



В дополнение к необычным экспонатам выставят современный фарфор с единственного уральского завода в Сысерти.



Выставка будет работать с 27 декабря по 19 марта. Обязательна запись.

