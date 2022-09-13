В челябинском H&M сообщили, когда закроется магазин

Накануне появилась информация, что салоны перестанут работать до конца осени

Сотрудники челябинского магазина H&M пояснили ситуацию с закрытием. Ранее в СМИ поступила информация, что в региональных магазинах товаров почти не осталось и все салоны перестанут работать до конца осени 2022 года.



В H&M в торговом городе «Алмаз» после месяца работы одежды хватает: много рубашек, джинсов, кардиганов и свитеров, почти все полки заполнены.

Очереди к кассам или в магазин, как в августе на открытии, нет: наш корреспондент насчитал в салоне около десяти покупателей.

На вопросы о закрытии продавцы говорят, что распоряжения еще не получали.

«За две недели до закрытия руководство нас уведомит. Но пока мы, возможно, проработаем до конца года»,— поясняют продавцы.

В ТРК «Горки» магазин также продолжает работать.

Напомним, что в июле 2022 года H&M объявила об уходе из России. На тот момент все фирменные салоны уже четыре месяца были закрыты. Перед уходом компания приняла решение открыть магазины, чтобы распродать остатки.