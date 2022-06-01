В челябинском горсаду юные художники расписали стены сказочными персонажами

На 300 квадратных метрах школьники изобразили героев сказок Пушкина

В детском парке «У лукоморья» горсада имени Пушкина воспитанники Детской художественной школы расписали стену. На 300 квадратных метрах ребята нарисовали ученого кота, русалку, дядьку Черномора с витязями и других персонажей сказок Пушкина. Эскиз создан педагогами художественных школ Челябинска.

Для начала стену очистили от старых рисунков, выровняли и загрунтовали. Над проектом работали воспитанники всех школ искусств города. В работе приняли участие больше полусотни воспитанников.

Одной из групп руководит преподаватель ДШИ № 3 Ольга Пастух. Вместе с учениками она создала эскиз одного из фрагментов:

«Со мной работают мои выпускники и ребята из других классов. Когда готовили эскиз, мы фактически тянули жребий и распределяли персонажей между собой. Кому-то достался кот ученый, кому-то — богатыри, а кому-то — дуб. Ребята отдельно отрисовывали элементы, а потом мы поместили их на одном полотне и сформировали композицию», — объясняет Ольга Пастух.

Ребята с педагогами работают на площадке пятый день. Многие ученики приходят рисовать даже несмотря на экзамены.

«С погодой не очень повезло. Это сегодня солнышко, а в прошлые дни рисовали под дождем. Сидели в парке до десяти, пока светло было. Мне эта стена уже снится», — смеется Ольга Пастух.

Напомним, что роспись проводят в рамках акции «Дети — городу!», которая приурочена ко Дню защиты детей.