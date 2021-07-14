В Челябинском горсаду имени Пушкина состоится концерт «Голоса улиц»

14 июля на Летней эстраде выступят молодые исполнители





В Челябинском горсаду имени Пушкина состоится первый акустический концерт «Голоса улиц». Мария Купцова, Алена Дичёва и гость из Екатеринбурга Дара Камкина исполнят каверы на современные песни.



Девушки уже не раз выступали на Кировке, у них есть своя публика. В их репертуаре популярные современные композиции. В зависимости от зрительских предпочтений будет выстраиваться программа: вокалистки поют и поп, и рок. У девушек есть и собственные песни.

«Мы надеемся проводить такие концерты регулярно. Девушки часто исполняют песни на Кировке, и мы ожидаем, что такой формат приживется и у нас в горсаду», — комментирует специалист по связями с общественностью Евгения Лаптева.

На летней эстраде горсада имени Пушкина уже устраивали вокальные вечера, площадка становится популярной у тех, кто любит петь и слушать песни.



Начало концерта «Голоса улиц» — в 17:00. Вход свободный.





Текст: Карина Абдулина